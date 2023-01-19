Глава МИД Азербайджана рассказал коллеге из Нидерландов о реальном положении дел на Лачинской дороге

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в четверг провел телефонный разговор с вице-премьером, министром иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстрой, сообщает азербайджанский МИД.

"В ходе беседы стороны обсудили региональные вопросы, в том числе ход переговоров по мирному соглашению между Арменией и Азербайджаном, а также текущую ситуацию вокруг Лачинской дороги", - подчеркивает МИД.





Касательно вопроса вокруг Лачинской дороги Байрамов заявил, что причиной легитимного протеста граждан Азербайджана является разграбление природных ресурсов Азербайджана.





Кроме того Байрамов отметил, что Лачинская дорога, которая предназначалась только для гуманитарных целей, использовалась армянской стороной для незаконной экономической и военной деятельности.





Отдельно он отметил минную угрозу, в результате которой 282 гражданина Азербайджана стали жертвами противопехотных мин.





Вместе с тем, Байрамов отметил, что заявления якобы о "блокаде" и "гуманитарной катастрофе" совершенно необоснованны. Он сообщил нидерландскому коллеге, что с начала протестов(с 12 декабря 2022 года - ИФ) по дороге беспрепятственно проехали около 800 автомобилей, включая колонны российского миротворческого контингента, Международного комитета Красного Креста (МККК) и армянские машины скорой медицинской помощи.





В ходе телефонного разговора состоялся также обмен мнениями по другим региональным вопросам.

Х.Насирзаде