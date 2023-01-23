Сообщение ЗАО «AzerGold»

В последние дни от имени Закрытого Акционерного Общества (ЗАО) «AzerGold» вновь организуются фальшивые рекламные кампании и проводятся фишинговые атаки. С использованием товарного знака ЗАО «AzerGold» посредством различных интернет-ресурсов, в том числе социальных сетей, пользователям поступают приглашения присоединиться к различным «инвестиционным» проектам.

Доводим до сведения, что акты киберпреступности, совершаемые с использованием доверия к государственной компании, а также злоупотреблением деловой репутацией акционерного общества, совершаются с намерением получить персональные данные граждан финансового характера. Рекомендуем проверять информацию о деятельности ЗАО «AzerGold», а также об инвестиционных проектах из официальных информационных ресурсов компании, а также из надежных источников, а не переходить по распространяемым ссылкам, чтобы избежать случаев мошенничества.