Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

20.01 $/bbl +/- WTI 81.64 +1.03 Brent 87.63 +1.47

Это интересно 23.01.2023 16:56

Сообщение ЗАО «AzerGold»

В последние дни от имени Закрытого Акционерного Общества (ЗАО) «AzerGold» вновь организуются фальшивые рекламные кампании и проводятся фишинговые атаки. С использованием товарного знака ЗАО «AzerGold» посредством различных интернет-ресурсов, в том числе социальных сетей, пользователям поступают приглашения присоединиться к различным «инвестиционным» проектам.

Доводим до сведения, что акты киберпреступности, совершаемые с использованием доверия к государственной компании, а также злоупотреблением деловой репутацией акционерного общества, совершаются с намерением получить персональные данные граждан финансового характера. Рекомендуем проверять информацию о деятельности ЗАО «AzerGold», а также об инвестиционных проектах из официальных информационных ресурсов компании, а также из надежных источников, а не переходить по распространяемым ссылкам, чтобы избежать случаев мошенничества.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az