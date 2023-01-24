В Азербайджане за сутки COVID-19 скончались семь человек

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 59 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 827 тыс. 738, сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.
Днем ранее зарегистрировано 12 случаев.
За 24 часа умерли семь больных COVID-19 (накануне летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции выявлено не было).
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 75 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 817 тыс. 388 человек (+72 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 275 человек.
За сутки медики провели 2 тыс. 908 тестов на коронавирус против 896 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 475 тыс. 435 тестов на COVID-19.
Р.Керимов
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