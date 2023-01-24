Rheinmetall весной вернет в строй 29 танков Leopard, их должны передать Чехии и Словакии

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall AG этой весной завершит ремонт 29 танков Leopard 2, и их должны отправить Чехии и Словакии взамен техники, передаваемой этими странами Украине, сообщает ZDF со ссылкой на руководство компании.
"По информации от оружейной компании Rheinmetall, эти Leopard 2, предназначенные для Чехии и Словакии, будут готовы этой весной после ремонта", - передает телекомпания.
"Эти танки принадлежат правительству ФРГ. Поэтому оно может делать с ними, что захочет", - приводит ZDF слова исполнительного директора Армина Паппергера.
В свою очередь неназванный представитель концерна заявил агентству RND, что эти 29 танков будут готовы к использованию в апреле или мае.
Между тем Паппергер напомнил, что концерн также имеет непосредственно в собственности еще 22 танков Leopard. Он отметил, что процесс восстановления их боеспособности, вопреки мнению ряда политиков, быстрым не будет и продлится до конца года.
Ранее в компании заявляли RND, что всего Rheinmetall AG теоретически сможет поставить какой-либо стороне всего 139 танков - 51 танк Leopard 2 и 88 танков Leopard 1.
Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что союзники ФРГ, у которых есть немецкие танки Leopard-2, уже сейчас могут начинать обучать украинских военнослужащих пользоваться ими, даже если Берлин еще не одобрил поставку этих танков в Украину.
До этого власти Польши запросили у ФРГ разрешение на поставку танков Leopard 2 в Украину: без такого разрешения Варшава не имеет права передавать произведенные в ФРГ Leopard 2 третьей стороне. В свою очередь глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявляла, что если такой запрос от Польши поступит, то Берлин не станет чинить препятствий.
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