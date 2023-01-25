Байрамов обсудил вопросы сотрудничества с генсеком ОИС

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хисейном Бразимом Тахой в среду сотрудничество Баку с этой международной организацией, сообщили в министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана.

«В ходе телефонного разговора темами обсуждения стали сотрудничество Азербайджана и ОИС, актуальные вопросы, стоящие на повестке дня организации, и планы на будущее», - говорится в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Стороны обменялись мнениями о мероприятиях, запланированных на 2023 год, в том числе о подготовке к 49-й сессии Совета министров иностранных дел (СМИД) ОИС, которая пройдет в марте текущего года в Мавритании, а также обсудили другие региональные вопросы, отметили в МИД Азербайджана.

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