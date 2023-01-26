Студенты из Азербайджана смогут получить стипендию Тинькофф

Тинькофф расширяет ежегодную стипендиальную программу для талантливых студентов - стипендию Тинькофф смогут получать студенты из Азербайджана, обучающиеся в российских вузах.

В этом году количество участников вырастет в 2,5 раза до 200 человек. Общий бюджет программы составит почти 60 млн рублей ($865,6 тыс. по текущему курсу).

В 2023 году к программе помимо существующих треков «Разработка» и «Аналитика» добавится «Информационная безопасность».

При подаче заявок по всем трем трекам учитываются выдающаяся академическая успеваемость, участие в олимпиадах всероссийского и международного уровня, призовые места в чемпионатах по программированию и хакатонах, публикации и участие в научных конференциях, работа над собственными проектами по разработке (pet-project) и другие инициативы.

На стипендию могут претендовать студенты очной формы обучения бакалавриата, специалитета и магистратуры любых вузов России, вне зависимости от гражданства.

Помимо ежемесячной выплаты в 25 000 рублей стипендиаты получают отложенный оффер на стажировку или работу в Тинькофф после окончания стипендии.

Чтобы принять участие в конкурсе на получение стипендии, нужно:

- До 23 апреля заполнить заявку, загрузить документы и пройти отборочное испытание на сайте Тинькофф Образования. Отборочное испытание состоит из нескольких задач по программированию, математике или информационной безопасности, проходит онлайн и длится до 4 часов.

- Пройти онлайн-интервью с членами оргкомитета.

Финалистов стипендиальной программы выберут члены экспертного совета, в который входят топ-менеджеры Тинькофф, известные предприниматели из IT-индустрии, а также представители научных, образовательных и общественных организаций.

Р.Ахмедов