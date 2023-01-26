В Азербайджане незначительный суточный прирост COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 43 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 827 тыс. 823, сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.

Днем ранее зарегистрировано 42 случая. Таким образом, суточная заболеваемость выросла примерно на 2,4%.

За 24 часа летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции выявлено не было (накануне умерли двое больных COVID-19). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 77 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 817 тыс. 504 человека (+45 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 242 человека.

За сутки медики провели 2 тыс. 183 теста на коронавирус против 2 тыс. 294 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 479 тыс. 912 тестов на COVID-19.

Р.Керимов