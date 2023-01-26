В Азербайджане незначительный суточный прирост COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 43 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 827 тыс. 823, сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.
Днем ранее зарегистрировано 42 случая. Таким образом, суточная заболеваемость выросла примерно на 2,4%.
За 24 часа летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции выявлено не было (накануне умерли двое больных COVID-19). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 77 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 817 тыс. 504 человека (+45 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 242 человека.
За сутки медики провели 2 тыс. 183 теста на коронавирус против 2 тыс. 294 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 479 тыс. 912 тестов на COVID-19.
Р.Керимов
Посол Азербайджана в Сеуле вручил верительные грамоты президенту Южной Кореи
Глава Минфина Азербайджана обсудил вопросы сотрудничества с новым региональным директором IFC
В феврале в Праге пройдет заседание азербайджано-чешской МПК
Азербайджан сократил в 2022г импорт пиломатериалов из РФ почти на четверть
Казахстан ускорит работы по совместному проекту с Азербайджаном
Азербайджан открывает пункт пропуска через госграницу в Зангиланском международном аэропорту
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
МИД РФ о миссии ЕС в Армению: если бы в Брюсселе были искренне заинтересованы в мире на Южном Кавказе, то согласовали бы с Азербайджаном условия ее работы
В ФРГ рассчитывают в ближайшие дни начать обучение украинских военных на Marder, а затем - на Leopard 2
ЛУКОЙЛ по итогам сейсмики на участке Тюлений на Каспии подготовил Северо-Тюленевскую структуру
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Банк Республика и IFC подписали крупное кредитное соглашение для поддержки предпринимательства.
Активы Yelo Bank выросли на 287 млн. манатов
При поддержке Kapital Bank стартовала выставка «Новый взгляд на культурное наследие»
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают