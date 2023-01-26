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Дальнее зарубежье 26.01.2023 19:37

Байден в феврале может посетить Европу

Президент США Джо Байден рассматривает возможность визита в Европу в феврале, передает NBC News со ссылкой на осведомленные источники.

"Байден изучает возможность поездки в Европу в следующем месяце, сообщили источники", - информирует телеканал. По его данным, поездка, если она состоится, будет приурочена к годовщине военных действий на Украине.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, ЕВРОПА, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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