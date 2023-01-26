Байден в феврале может посетить Европу

Президент США Джо Байден рассматривает возможность визита в Европу в феврале, передает NBC News со ссылкой на осведомленные источники. "Байден изучает возможность поездки в Европу в следующем месяце, сообщили источники", - информирует телеканал. По его данным, поездка, если она состоится, будет приурочена к годовщине военных действий на Украине.

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