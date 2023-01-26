ЕС призывает палестинцев и израильтян к деэскалации на Западном берегу реки Иордан

В Евросоюзе обеспокоены событиями на Западном берегу реки Иордан, где были убиты девять палестинцев, и призывают стороны снизить напряженность, заявил официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Петер Стано.
"Европейский союз неоднократно выражал свою серьезную обеспокоенность в связи с возрастающим числом жертв среди гражданских лиц на оккупированной части Западного берега реки Иордан. На этот раз было рекордное число гражданских жертв, самое большое с 2006 года", - сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.
По его словам, последние события на Западном берегу Иордана, "к сожалению, типичны для того, что там происходит".
При этом Стано напомнил, что в минувшем году была волна терактов в Израиле. "Израиль обладает законным правом обеспечивать свою безопасность, но мы повторяем нашу позицию: применение силы, включая летальную, должно быть пропорциональным и соответствовать международному праву, являясь крайней мерой, когда она неизбежна и защищает жизни", - отметил представитель Борреля.
По его словам, "негативная тенденция, к сожалению, продолжается в нынешнем году".
"Мы призываем обе стороны сделать максимум, чтобы разрядить обстановку и положить конец этому порочному кругу насилия", - заявил Стано.
Ранее израильские и палестинские СМИ сообщали, что, по меньшей мере, девять палестинцев были убиты и 16 получили ранения в ходе рейда израильской армии в четверг утром в палестинском городе Дженин на Западном берегу реки Иордан.
Министерство здравоохранения Палестинской национальной автономии (ПНА) объявило, что среди убитых - 60-летняя женщина, а четверо из 16 раненых находятся в тяжелом состоянии.
По данным министерства, число убитых и раненых может возрасти.
Губернатор Дженина Акрам Раджуб заявил, что речь идет о самой масштабной операции армии обороны Израиля в Дженине за многие годы.
Радикальные палестинские группировки пригрозили "масштабным ответом" в случае, если израильские военные не уйдут из Дженина в ближайшее время.
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