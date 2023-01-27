Спецслужба Азербайджана возбудила уголовное дело по факту теракта против посольства Азербайджана в Иране

Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана возбудила уголовное дело по факту террористического акта против посольства Азербайджана в Тегеране.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в СГБ, уголовное дело возбуждено по нескольким статьям УК Азербайджана (Умышленное убийство, Терроризм и др).

«Для решения необходимых вопросов, связанных с расследованиями, СГБ Азербайджана уже направило обращение в соответствующие органы Ирана», - подчеркнули в ведомстве.

В СГБ отметили, что будет обеспечено полное и тщательное расследование всех эпизодов, связанных с террористическим актом, совершенного против посольства Азербайджана в Иране и общественности будет предоставлена ​​дополнительная информация.

МИД Азербайджана ранее сообщил, что 27 января около 8:30 по бакинскому времени совершено вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Вооруженный автоматом «Калашников» убил начальника службы охраны дипмиссии. При отражении вооруженного нападения еще два сотрудника охраны посольства получили ранения, их состояние удовлетворительное. В настоящее время идет расследование по факту нападения.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал инцидент терактом и потребовал от Тегерана раскрытия его в кратчайшие сроки. «Я решительно осуждаю террористический акт, совершенный сегодня против нашего посольства в Тегеране. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким старшего лейтенанта Аскерова Орхана Ризван оглу, погибшего при защите посольства и сотрудников посольства. Мы требуем скорейшего расследования этого террористического акта и скорейшего наказания террористов. Террористическая атака на дипломатические представительства недопустима», написал Алиев в твиттере.

Иранские СМИ со ссылкой на главу полиции Тегерана Гусейна Рахими сообщили, что нападавшим, который задержан, был мужчина в возрасте 50 лет. Он вошел в здание посольства, открыв огонь прямо на входе в здание.

Задержанный на допросе показал, что якобы совершил нападение на дипмиссию Азербайджана из-за личных и семейных проблем.

Б.Рустамбеков