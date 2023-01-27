Байрамов потребовал в кратчайшие сроки сурово наказать виновных в нападении на посольство Азербайджана в Тегеране

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов потребовал от Тегерана в кратчайшие сроки наказать виновных в нападении на азербайджанское посольство в Иране.
«Совершившие террористическую атаку и ее заказчики должны в кратчайшие сроки понести самое суровое наказание», - написал Байрамов в твиттере.
«Решительно осуждаем вероломную террористическую атаку на посольство Азербайджана в Иране. Приносим соболезнования родным и близким нашего погибшего офицера», - отметил глава внешнеполитического ведомства.
МИД Азербайджана ранее сообщил, что 27 января около 8:30 по бакинскому времени совершено вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Вооруженный автоматом «Калашников» убил начальника службы безопасности дипмиссии. При отражении вооруженного нападения еще два ее сотрудника получили ранения, их состояние оценивается как удовлетворительное. Ведется расследование инцидента.
Р.Керимов
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