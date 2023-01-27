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Внешняя политика 27.01.2023 14:36

Байрамов потребовал в кратчайшие сроки сурово наказать виновных в нападении на посольство Азербайджана в Тегеране

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов потребовал от Тегерана в кратчайшие сроки наказать виновных в нападении на азербайджанское посольство в Иране.

«Совершившие террористическую атаку и ее заказчики должны в кратчайшие сроки понести самое суровое наказание», - написал Байрамов в твиттере.

«Решительно осуждаем вероломную террористическую атаку на посольство Азербайджана в Иране. Приносим соболезнования родным и близким нашего погибшего офицера», - отметил глава внешнеполитического ведомства.

МИД Азербайджана ранее сообщил, что 27 января около 8:30 по бакинскому времени совершено вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Вооруженный автоматом «Калашников» убил начальника службы безопасности дипмиссии. При отражении вооруженного нападения еще два ее сотрудника получили ранения, их состояние оценивается как удовлетворительное. Ведется расследование инцидента.

Р.Керимов

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Тэги: БАЙРАМОВ, ИРАН, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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