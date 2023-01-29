В Азербайджане суточный спад заражений COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 23 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 827 тыс. 903, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

Днем ранее зарегистрировано 33 случая.

За 24 часа ни один больной COVID-19 не умер (накануне - 1).

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 81 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 817 тыс. 590 человек (+28 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 232 человека.

В.Алиев