В Азербайджане суточный спад заражений COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 23 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 827 тыс. 903, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.
Днем ранее зарегистрировано 33 случая.
За 24 часа ни один больной COVID-19 не умер (накануне - 1).
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 81 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 817 тыс. 590 человек (+28 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 232 человека.
В.Алиев
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