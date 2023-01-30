Число жертв теракта в Пакистане превысило 40 человек

По меньшей мере, 44 человека стали жертвами взрыва в мечети в городе Пешавар на севере Пакистана, сообщают в понедельник пакистанские СМИ.
Ранения получили не менее 157 человек. Власти города отмечают, что операция по спасению людей из-под обломков продолжается, и число жертв может возрасти.
Ранее сообщалось о 20 погибших.
По данным полиции, речь идет об атаке террориста-смертника. Он привел в действие взрывное устройство, когда в мечети находились люди, в том числе много сотрудников полиции, пришедших на молитву из ближайших полицейских участков.
В полиции сообщили, что после взрыва развалился главный зал мечети, в который вмещается около 250-300 человек. Остальная часть здания осталась нетронутой.
Ответственность за атаку на себя взяла группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан" (ТТП, запрещена в РФ).
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