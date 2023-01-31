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Это интересно 31.01.2023 12:08

Служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком в 2022г обеспечило возврат потребителям 318 тыс. манат на основе поданных жалоб

В Государственную службу по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком в 2022 году поступило 5,57 тыс. жалоб от потребителей, заявил начальник Службы Мамед Аббасбейли.

«В 2022 году от потребителей получено 5,57 тыс. жалоб. Из них 2,26 тыс. были удовлетворены», - сказал Аббасбейли на пресс-конференции во вторник.

По его словам, в целом лицам, которые подавали жалобы, возмещено средств на сумму 318,356 тыс. манатов. Кроме того, возмещен материальный ущерб в размере 19,837 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: СЛУЖБА, ЖАЛОБЫ, УЩЕРБ

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