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Дальнее зарубежье 31.01.2023 20:46

Около 500 тыс. человек участвуют в демонстрациях против пенсионной реформы в Париже - профсоюз

Сотни тысяч человек вышли на улицы Парижа, чтобы выразить недовольство планируемой пенсионной реформой в стране, сообщают французские СМИ со ссылкой на профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT).

По оценкам CGT, число участников достигает 500 тыс. человек. Это на 100 тыс. больше, чем 19 января, когда состоялись первые массовые акции протеста против этой реформы.

По информации французских СМИ, демонстрации проходят в основном мирно. Сообщается, тем не менее, об отдельных случаях столкновений протестующих со стражами порядка.

К настоящему моменту, по данным телеканала БФМ-ТВ, во время акций в Париже задержаны шесть человек.

Многотысячные демонстрации проходят и в других крупных городах Франции. Согласно профсоюзам, в Нанте на улицах собрались 65 тыс. человек, в Лионе - более 45 тыс. человек, в Бордо - около 70 тыс. Отмечается, что количество участников больше, чем на акциях 19 января.

Предыдущие массовые акции прошли 19 января. По оценкам МВД, на улицы французских городов тогда вышли около 1,12 млн человек.

10 января премьер-министр Франции Элизабет Борн представила разработанный правительством проект пенсионной реформы, который предусматривает увеличение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Предполагается, что устанавливаемый возрастной порог выхода на пенсию будет постепенно сдвигаться с 62 лет до 64 по три месяца за год, и этот процесс продлится до 2030 года. Применяться новый режим будет начиная с поколений французов, родившихся в сентябре 1961 года или после.

Макрон заявлял в ходе избирательной кампании в 2022 году о решимости провести пенсионную реформу до конца своего второго мандата.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРОТЕСТЫ, СИТУАЦИЯ


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