В Азербайджане небольшой суточный рост заражений COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 39 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 827 тыс. 983, сообщает в среду республиканский оперативный штаб.

Днем ранее сообщалось о 35 случаях.

За 24 часа из-за новой коронавирусной инфекции скончались 2 человека (накануне - 4). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 87 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 817 тыс. 698 человека (+44 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 198 человек.

За сутки медики провели 1 849 тестов на коронавирус. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 487 тыс. 550 тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков