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Внешняя политика 02.02.2023 15:12

Алиев на встрече с Лохман отметил возможности для сотрудничества в сфере ВИЭ благодаря проекту ЮГК

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял заместителя помощника государственного секретаря США по энергетической дипломатии Лауру Лохман.

В размещенной на сайте главы государства информации говорится, что в ходе встречи Алиев отметил, что достигнуты хорошие результаты в плане реализации задач, поставленных на прошлогоднем заседании в рамках Консультативного совета «Южного газового коридора» (ЮГК).

Президент Азербайджана обратил внимание на то, что перед азербайджанской энергетической дипломатией определены новые задачи, и выразил уверенность, что в ходе девятого министерского заседания в рамках Консультативного совета ЮГК 3 февраля в Баку будут проведены плодотворные обсуждения.

Глава государства подчеркнул, что благодаря ЮГК создаются благоприятные возможности для сотрудничества в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ), отметив большой потенциал Азербайджана в этой области.

Он также обратил внимание на важность проведения в ближайшие дни в Баку первого заседания руководящего комитета проекта экспорта «зеленой» энергии из Азербайджана посредством высоковольтной подводной линии электропередачи «Грузия-Румыния» (прокладки энергомоста из Азербайджана в Европу).

Лохман, в свою очередь, подчеркнула важность девятого министерского заседания в рамках Консультативного совета ЮГК в Баку и отметила, что Азербайджан играет важную роль в энергоснабжении стран Европы посредством ЮГК.

Она заявила о новых перспективах сотрудничества в сфере ВИЭ, в том числе «зеленого» водорода, благодаря ЮГК, и констатировала, что «Азербайджан играет важную роль в реализации этих проектов».

«В ходе встречи была высоко оценена постоянная поддержка США реализации ЮГК и выражено удовлетворение успешным сотрудничеством в энергетической сфере между США и Азербайджаном», - подчеркивается в информации.

«Делегация США выразила соболезнования в связи с гибелью гражданина Азербайджана в результате теракта (27 января 2023 года – ИФ) в отношении посольства нашей страны (Азербайджана – ИФ) в Тегеране», - говорится в информации.

Р.Керимов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, США, ВСТРЕЧА


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