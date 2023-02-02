Алиев на встрече с Лохман отметил возможности для сотрудничества в сфере ВИЭ благодаря проекту ЮГК

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял заместителя помощника государственного секретаря США по энергетической дипломатии Лауру Лохман.
В размещенной на сайте главы государства информации говорится, что в ходе встречи Алиев отметил, что достигнуты хорошие результаты в плане реализации задач, поставленных на прошлогоднем заседании в рамках Консультативного совета «Южного газового коридора» (ЮГК).
Президент Азербайджана обратил внимание на то, что перед азербайджанской энергетической дипломатией определены новые задачи, и выразил уверенность, что в ходе девятого министерского заседания в рамках Консультативного совета ЮГК 3 февраля в Баку будут проведены плодотворные обсуждения.
Глава государства подчеркнул, что благодаря ЮГК создаются благоприятные возможности для сотрудничества в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ), отметив большой потенциал Азербайджана в этой области.
Он также обратил внимание на важность проведения в ближайшие дни в Баку первого заседания руководящего комитета проекта экспорта «зеленой» энергии из Азербайджана посредством высоковольтной подводной линии электропередачи «Грузия-Румыния» (прокладки энергомоста из Азербайджана в Европу).
Лохман, в свою очередь, подчеркнула важность девятого министерского заседания в рамках Консультативного совета ЮГК в Баку и отметила, что Азербайджан играет важную роль в энергоснабжении стран Европы посредством ЮГК.
Она заявила о новых перспективах сотрудничества в сфере ВИЭ, в том числе «зеленого» водорода, благодаря ЮГК, и констатировала, что «Азербайджан играет важную роль в реализации этих проектов».
«В ходе встречи была высоко оценена постоянная поддержка США реализации ЮГК и выражено удовлетворение успешным сотрудничеством в энергетической сфере между США и Азербайджаном», - подчеркивается в информации.
«Делегация США выразила соболезнования в связи с гибелью гражданина Азербайджана в результате теракта (27 января 2023 года – ИФ) в отношении посольства нашей страны (Азербайджана – ИФ) в Тегеране», - говорится в информации.
Р.Керимов
Shell: есть неопределенность с поставками нефтепродуктов на рынок ЕС после 5 февраля
В Азербайджане в 2022г сбор урожая картофеля вырос на 1,2%
Германское СП с участием Газпрома сменило российского директора, новый прислан из Минэкономики
Пограничники Азербайджана в январе задержали 33 нарушителей госграницы
Повышена зарплата сотрудников рабгруппы Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Азербайджан открывает пункт пропуска через госграницу в Зангиланском международном аэропорту
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
ЕС намерен к 24 февраля принять десятый пакет санкций против РФ - фон дер Ляйен
Внеочередные парламентские выборы в Болгарии пройдут 2 апреля
В Кишиневе призвали Москву с уважением относиться к европейскому курсу Молдовы
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Достигайте своих бизнес-целей с микрокредитом Yelo Bank
Определились победители лотереи Birbank
Банк Республика и IFC подписали крупное кредитное соглашение для поддержки предпринимательства.
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают