Беларусь будет оплачивать российский газ по цене на уровне 2022 года

Цена российского газа для Беларуси будет на уровне прошлого года, сообщил журналистам глава российского Минэнерго Николай Шульгинов в кулуарах международного цифрового форума "Digital Almaty 2023: Цифровое партнерство в новой реальности".

По его словам, цена установлена "на уровне прошлого года с расчетом в рублях".