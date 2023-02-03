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Цена на нефть

02.02 $/bbl +/- WTI 75.88 -0.53 Brent 82.22 -0.62

ТЭК 03.02.2023 11:19

Беларусь будет оплачивать российский газ по цене на уровне 2022 года

Цена российского газа для Беларуси будет на уровне прошлого года, сообщил журналистам глава российского Минэнерго Николай Шульгинов в кулуарах международного цифрового форума "Digital Almaty 2023: Цифровое партнерство в новой реальности".

По его словам, цена установлена "на уровне прошлого года с расчетом в рублях".

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Тэги: РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, ГАЗ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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