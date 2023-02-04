В Азербайджане незначительный суточный спад случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 22 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 828 тыс. 064, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Днем ранее зарегистрировано 24 случая.

За 24 часа умер один больной COVID-19 (накануне - 2).

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 95 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 817 тыс. 792 человек (+32 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 177 человек.

За сутки медики провели 1 тыс. 485 тестов на коронавирус против 1 тыс. 982 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 494 тыс. 700 тестов на COVID-19.

В.Алиев