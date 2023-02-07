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Инфраструктура и тендеры 07.02.2023 10:26

Азерэнержи отбирает подрядчиков на строительство двух ЛЭП до подстанции «Свободная экономическая зона Алят»

ОАО «Азерэнержи» отбирает подрядчиков на строительство 330-киловольтных линий электропередачи (ЛЭП) «Электростанция Гобу - подстанция СЭЗ Алят» и «Электростанция Canub- подстанция СЭЗ Алят», говорится в объявлении общества.

Отборы проводятся методом открытого тендера. Стоимость участия каждом из двух тендеров – 2 тыс. манатов.

Претенденты должны представить документы, подтверждающие наличие не менее 3-х лет опыта строительства электростанций, подстанций и ЛЭП с использованием современных технологий. При этом, должны быть представлены документы, подтверждающие, что общая стоимость этих проектов и контрактов на строительство составляет не менее 30 млн манатов.

Также компании-участники тендера должны иметь опыт работы в качестве генерального подрядчика как минимум в 3 проектах по строительству электростанций и подстанций, ЛЭП; документы, подтверждающие наличие опытных, высокопрофессиональных специалистов.

Тендерные предложения по обоим тендерам принимаются до 15:00 29 марта. Вскрытие предложений участников тендера состоится 30 марта в 15:00.

Стоимость работ по каждому тендеру оценивается в сумму, превышающую $3 млн.

Контактное лицо: Араз Мамедов, телефон: (+99412) 490-09-27, 598-05-56; araz.mammadzada@azerenerji.gov.az

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРЭНЕРЖИ, ЛЭП, ТЕНДЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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