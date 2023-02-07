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Происшествия 07.02.2023 15:09

Землетрясение в Турции и Сирии могло затронуть около 23 млн человек - ВОЗ

Свыше 20 млн человек, вероятно, оказались так или иначе затронуты землетрясением и последовавшими афтершоками в Турции и Сирии, сообщили во вторник во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По словам высокопоставленного сотрудника ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Адельхейд Маршанг, речь идет о 23 млн человек, в том числе 1,4 млн детей.

Она отметила, что у Турции есть "значительные возможности" по ликвидации последствий стихии, а наиболее срочная помощь требуется регионам, расположенным в сирийских приграничных районах.

В ночь на понедельник мощные землетрясения в Турции и последовавшие за ним эхо-толчки привели к значительному ущербу в нескольких провинциях страны, а также на территории соседней Сирии.

По последним данным, жертвами стихийного бедствия в двух странах стали около 5 тыс. человек.

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Тэги: ВОЗ, ТУРЦИЯ, СИРИЯ, ОЦЕНКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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