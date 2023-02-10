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Регион 10.02.2023 15:56

Париж и Вашингтон обсудили отношения между Баку и Ереваном

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили армяно-азербайджанские отношения и ситуацию в Карабахе.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на пресс-службу МИД Франции, Колонна и Блинкен «обсудили ситуацию в отношениях между Арменией и Азербайджаном», подвели итоги предпринимаемых усилий по урегулированию проблем в отношениях между двумя странами.

Они также обсудили ситуацию вокруг Лачинской дороги.

Главы внешнеполитических ведомств Франции и США заявили о намерении объединить усилия по всем вопросам на Южном Кавказе и для этого продолжат контакты с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Р.Ахмедов

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Тэги: ФРАНЦИЯ, США, ЮЖКАВКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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