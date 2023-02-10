Париж и Вашингтон обсудили отношения между Баку и Ереваном

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили армяно-азербайджанские отношения и ситуацию в Карабахе.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на пресс-службу МИД Франции, Колонна и Блинкен «обсудили ситуацию в отношениях между Арменией и Азербайджаном», подвели итоги предпринимаемых усилий по урегулированию проблем в отношениях между двумя странами.

Они также обсудили ситуацию вокруг Лачинской дороги.

Главы внешнеполитических ведомств Франции и США заявили о намерении объединить усилия по всем вопросам на Южном Кавказе и для этого продолжат контакты с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Р.Ахмедов