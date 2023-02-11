Президент Сербии сообщил о неизбежности присоединения к санкциям против России

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что страна может ввести санкции против России из-за давления на страну со стороны Запада.

"Сербии придется ввести санкции против России из-за сильного давления Запада. Момент, когда Белград будет вынужден сделать это, скоро наступит", - сказал сербский лидер.

Вучич добавил, что ему требуется время. По его словам, он выжидает "подходящий момент", отметив, что он уже давно приближается.

До этого Александар Вучич заявлял, что Сербия может оказаться между Западом и Россией, как между молотом и наковальней.

В.Алиев