Продажи шоколада на Валентинов день в США вырастут на 5% в 2023 году

В США продажи шоколада и различных видов конфет на День святого Валентина 14 февраля в 2023 году вырастут на 5%, прогнозирует Национальная ассоциация кондитеров (NCA) США.
Объем продаж кондитерских изделий в преддверии этого праздника оценивается примерно в $4 млрд, отмечается в сообщении NCA.
Отпраздновать День всех влюбленных планируют 92% американцев. 93% участников проведенного NCA опроса заявили о том, что хотели бы получить шоколад или другие сладости в этот праздник.
Продажи цветов к празднику в этом году увеличатся на 8,3%, прогнозирует Общество американских флористов.
Ранее Национальная федерация розничной торговли (NRF) США сообщала, что ожидает роста совокупных расходов американцев в День святого Валентина до $25,9 млрд по сравнению с $23,9 млрд в 2022 году, что станет одним из самых высоких значений с начала расчета этого показателя.
Наиболее популярными подарками являются сладости (57%), открытки (40%) и цветы (37%), свидетельствуют результаты опроса NRF.
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