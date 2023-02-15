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Здравоохранение 15.02.2023 20:37

В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 выросла на 50%

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 24 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 828 тыс. 275, сообщает в среду республиканский оперативный штаб.

Днем ранее зарегистрировано 16 случаев. Таким образом, суточная заболеваемость выросла на 50%.

Второй день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции.

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 99 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 818 тыс. 38 человек (+31 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 138 человек.

За сутки медики провели 1 тыс. 552 теста на коронавирус против 1 тыс. 871 теста накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 509 тыс. 420 тестов на COVID-19.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, COVID, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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