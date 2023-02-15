В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 выросла на 50%

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 24 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 828 тыс. 275, сообщает в среду республиканский оперативный штаб.
Днем ранее зарегистрировано 16 случаев. Таким образом, суточная заболеваемость выросла на 50%.
Второй день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции.
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 99 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 818 тыс. 38 человек (+31 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 138 человек.
За сутки медики провели 1 тыс. 552 теста на коронавирус против 1 тыс. 871 теста накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 509 тыс. 420 тестов на COVID-19.
Р.Керимов
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