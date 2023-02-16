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Дальнее зарубежье 16.02.2023 09:42

ФБР дважды проводило обыски в университете Делавэра в рамках расследования дела об обнаруженных у Байдена секретных документах

ФБР провело два обыска в университете штата Делавэр в связи с расследованием относительно секретных документов, обнаруженных у президента Джо Байдена, сообщает CNN со ссылкой на источник.

По словам собеседника телеканала, обыски были проведены в последние недели с согласия и при сотрудничестве юридической команды президента.

Отмечается, что во время обысков были изучены две отдельные партии документов: архив материалов времен работы Байдена в Сенате США и документы, которые нынешний президент США отправлял в университет в последние годы.

Источник сообщил, что следователи изъяли материалы, на которых, предположительно, не было грифа секретности.

Сейчас их изучают в ФБР.

Ранее сообщалось, что конфиденциальные материалы были обнаружены в частном офисе Байдена в Вашингтоне и его личном гараже и резиденции. Они относятся ко времени его пребывания на посту вице-президента.

Это является грубейшим нарушением правил пользования секретной документацией.

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Тэги: США, БАЙДЕН, ФБР, ОБЫСКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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