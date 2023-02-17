В Азербайджане незначительный рост новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 28 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 828,32 тыс., сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 17 случаях заражения.

За минувшие сутки из-за новой коронавирусной инфекции скончался один человек. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 102 человека.

От COVID-19 вылечились 818,09 тыс. (+19 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 128 человек.

За сутки медики провели 932 теста на коронавирус против 1 480 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 511,832 тыс. тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде