В Азербайджане выявлено 33 новых случая COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 33 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 828 тыс. 548, сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.
За 24 часа от COVID-19 умер один человек.
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 119 человека, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 818 тыс. 281 человек (+36 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 148 человек.
За сутки медики провели 2110 тестов на коронавирус. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 524 тыс. 850 тестов на COVID-19.
Б.Рустамбеков
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