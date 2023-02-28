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Здравоохранение 28.02.2023 19:52

В Азербайджане выявлено 33 новых случая COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 33 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 828 тыс. 548, сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.

За 24 часа от COVID-19 умер один человек.

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 119 человека, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 818 тыс. 281 человек (+36 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 148 человек.

За сутки медики провели 2110 тестов на коронавирус. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 524 тыс. 850 тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков

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Тэги: COVID, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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