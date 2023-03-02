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СНГ 02.03.2023 14:44

Песков о возможности изменения статуса СВО: пока не могу сказать

В Кремле затруднились ответить на вопрос, станет ли проникновение на территорию Брянской области украинских диверсантов поводом для изменения статуса "специальной военной операции" (СВО).

На соответствующий вопрос журналистов пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Не знаю, пока не могу сказать".

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Тэги: РОССИЯ, СВО, СТАТУС

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