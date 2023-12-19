Российские войска владеют инициативой в рамках СВО, заявил Путин

Российские войска владеют инициативой в зоне специальной военной операции (СВО), противник несет тяжелые потери, в значительной степени растратил резервы, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Оценивая текущую ситуацию на земле на линии боевого соприкосновения, можно с уверенностью сказать, что наши войска владеют инициативой. По сути мы делаем то, что считаем нужным, то, что хотим. Там, где нужно, там, где вы, командиры, командиры в целом считают целесообразным придерживаться тактики активной обороны, это и происходит, а где нужно, мы улучшаем свои позиции", - сказал Путин во вторник на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

"Противник несет тяжелые потери и в значительной степени растратил резервы", - подчеркнул Путин.