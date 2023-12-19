Российские войска владеют инициативой в рамках СВО, заявил Путин

Российские войска владеют инициативой в зоне специальной военной операции (СВО), противник несет тяжелые потери, в значительной степени растратил резервы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Оценивая текущую ситуацию на земле на линии боевого соприкосновения, можно с уверенностью сказать, что наши войска владеют инициативой. По сути мы делаем то, что считаем нужным, то, что хотим. Там, где нужно, там, где вы, командиры, командиры в целом считают целесообразным придерживаться тактики активной обороны, это и происходит, а где нужно, мы улучшаем свои позиции", - сказал Путин во вторник на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
"Противник несет тяжелые потери и в значительной степени растратил резервы", - подчеркнул Путин.
Премьер Азербайджана и вице-президент IFC обсудили расширение ЮГК, развитие ВИЭ
ЦИК Азербайджана утвердил выдвижение Алиева в кандидаты в президенты на выборах в феврале 2024 года
Подразделения БПЛА Азербайджана уничтожили авиационными ударами цели условного противника
Турецкая Anadolu Efes покупает долю бельгийской AB InBev в российском СП AB InBev Efes
Министры энергетики ЕС договорились продлить сроки чрезвычайных мер энергетической безопасности
Страны ЕС за 10 мес. увеличили почти в 20 раз импорт нефтепродуктов из Азербайджана
Ленкоранский госуниверситет направит 740 тыс. манатов на работы в новом учебном корпусе
Apple приостанавливает продажу двух моделей Apple Watch в США из-за возможного нарушения патента
В Нахчыване задержали членов преступной группы, занимавшейся контрабандой фальшивых долларов США
Минсвязи Нахчывана направит около 2,9 млн манатов на закупку оборудования и создания инфраструктуры Data-Центра
Министерство сельского хозяйства Нахчыванской АР направит 555 тыс. манатов на ПСД объектов первичной инфраструктуры
ГААД получит 1,5 млн манатов на капремонт автодороги на севере Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Nobel Energy поддерживает образовательную инициативу по расширению возможностей молодежи с высоким потенциалом из малообеспеченных семей
Все говорят об этой кампании – кредит под 9,9% годовых!
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы
Узбекистан создаёт новую национальную систему общественной безопасности