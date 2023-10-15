Путин: контрнаступление ВСУ провалилось полностью, но на отдельных участках Украина готовит новые активные наступательные операции

Контрнаступление ВСУ провалилось полностью, но на отдельных участках Киев готовит новые активные наступательные операции, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что касается контрнаступления, которое якобы буксует - оно провалилось полностью. Мы знаем, что на отдельных участках боевых действий, тем не менее, противоборствующая сторона готовит новые активные наступательные операции. Мы видим это, знаем", - сказал Путин в интервью программе "Москва.Кремль.Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК), фрагмент которого у себя в телеграм-канале выложил журналист Павел Зарубин.

"И мы тоже соответствующим образом на это реагируем", - добавил Путин.