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Это интересно 02.03.2023 17:30

Возможности службы ASAN планируют продемонстрировать в Джидде

На «полях» ежегодного собрания Исламского банка развития (ИБР) в Джидде (Саудовская Аравия) в мае 2023 года может состояться мероприятие, в рамках которого могут быть продемонстрированы возможности службы ASAN.

С предложением провести такую презентацию выступило руководство Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана, говорится в пресс-релизе ИБР.

«Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана выразило заинтересованность в организации параллельного мероприятия во время ежегодного собрания ИБР, запланированного на май 2023 года в Джидде. Это мероприятие станет отличной возможностью продемонстрировать успехи службы ASAN», - отмечается в сообщении.

В ходе визита в Азербайджан президент группы ИБР Мухаммад Аль-Джассер и глава Госагентства Ульви Мехдиев подписали меморандум о взаимопонимании, «чтобы облегчить передачу опыта службы ASAN другим странам-членам» банка.

Р.Керимов

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Тэги: ИБР, ASAN, ПРЕЗЕНТАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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