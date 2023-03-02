Возможности службы ASAN планируют продемонстрировать в Джидде

На «полях» ежегодного собрания Исламского банка развития (ИБР) в Джидде (Саудовская Аравия) в мае 2023 года может состояться мероприятие, в рамках которого могут быть продемонстрированы возможности службы ASAN.
С предложением провести такую презентацию выступило руководство Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана, говорится в пресс-релизе ИБР.
«Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана выразило заинтересованность в организации параллельного мероприятия во время ежегодного собрания ИБР, запланированного на май 2023 года в Джидде. Это мероприятие станет отличной возможностью продемонстрировать успехи службы ASAN», - отмечается в сообщении.
В ходе визита в Азербайджан президент группы ИБР Мухаммад Аль-Джассер и глава Госагентства Ульви Мехдиев подписали меморандум о взаимопонимании, «чтобы облегчить передачу опыта службы ASAN другим странам-членам» банка.
Р.Керимов
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