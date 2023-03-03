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Финансы 03.03.2023 14:07

В Азербайджане зарегистрировано НБКО ECO FİNANCE

Государственная налоговая служба (ГНС) зарегистрировала ООО «Небанковская кредитная организация ECO FİNANCE» (ИНН 1007921471).

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Службе, уставный капитал НБКО равен 300 тыс. манатов.

Членами Наблюдательного совета НБКО являются: Зарифа Алиева, Турал Меликов и Бяхруз Акберов.

Официальным представителем НБКО является Али Кочарли.

ECO FİNANCE госрегистрацию прошло 2 декабря 2022 года.

Р.Ахмедов

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Тэги: НБКО, РЕГИСТРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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