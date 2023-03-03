В Азербайджане зарегистрировано НБКО ECO FİNANCE

Государственная налоговая служба (ГНС) зарегистрировала ООО «Небанковская кредитная организация ECO FİNANCE» (ИНН 1007921471). Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Службе, уставный капитал НБКО равен 300 тыс. манатов. Членами Наблюдательного совета НБКО являются: Зарифа Алиева, Турал Меликов и Бяхруз Акберов. Официальным представителем НБКО является Али Кочарли. ECO FİNANCE госрегистрацию прошло 2 декабря 2022 года. Р.Ахмедов

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