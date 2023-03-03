Азербайджан в марте будет представлен на туристической выставке в Москве

Госагентство по туризму (ГАТ) привлекло ООО «Universitas-International» для установки «под ключ» выставочных стендов на туристической выставке в Москве, которая пройдет 16-18 марта 2023 года.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала закупок www.tender.gov.az, с компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 121,121 тыс. манатов.

Х.Насирзаде