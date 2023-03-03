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Туризм 03.03.2023 15:41

Азербайджан в марте будет представлен на туристической выставке в Москве

Госагентство по туризму (ГАТ) привлекло ООО «Universitas-International» для установки «под ключ» выставочных стендов на туристической выставке в Москве, которая пройдет 16-18 марта 2023 года.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала закупок www.tender.gov.az, с компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 121,121 тыс. манатов.

Х.Насирзаде

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Тэги: МОСКВА, ТУРИЗМ, ВЫСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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