В Азербайджане выявлено 20 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 20 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 828,648 тыс., сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 40 случаях заражения.
За минувшие сутки из-за новой коронавирусной инфекции скончались 4 человека. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 126 человек.
От COVID-19 вылечились 818,351 тыс. (+24 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 171 человек.
За сутки медики провели 827 тестов на коронавирус против 2,292 тыс. накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 530,018 тыс. тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
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