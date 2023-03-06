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Внешняя политика 06.03.2023 14:57

Алиев принял Клаара

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник в Баку принял специального представителя Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клаара.

Об этом сообщает сайт главы азербайджанского государства.

Р.Керимов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ЕС, СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЬ


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