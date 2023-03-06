Алиев принял Клаара

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник в Баку принял специального представителя Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клаара. Об этом сообщает сайт главы азербайджанского государства. Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».