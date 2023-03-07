NEQSOL Holding стал платиновым спонсором конференции «Этика и комплаенс в Азербайджане», организованной Американской Торговой Палатой (AmCham) в Азербайджане. В мероприятии приняли участие эксперты и руководители в области комплаенс из бизнес-сообщества и официальные лица.
«Являясь международной группой компаний, NEQSOL Holding стремится продвигать этические практики ведения бизнеса и дальнейшее развитие культуры комплаенс. Мы гордимся тем, что оказали поддержку конференции AmCham, на которой смогли поделиться своими идеями и опытом по усилению культуры комплаенс. Работая вместе с заинтересованными организациями и сторонами, мы можем продолжать развивать этическую бизнес-среду, которая приносит пользу всем», — сказал Тогрул Ахмедов, Главный директор по правовым вопросам NEQSOL Holding и заместитель председателя комитета AmCham по правовым вопросам и комплаенс.
Тогрул Ахмедов также выступил в качестве модератора на панельной дискуссии на тему «Внедрение антикоррупционного законодательства: международный и местный опыт и перспективы».
«В настоящее время комплаенс имеет решающее значение для бизнеса как в Азербайджане, так и за рубежом, и участники конференции хотели узнать больше. На протяжении всей дискуссии участники высказывали ценные идеи и точки зрения по этому вопросу, что способствовало живому и увлекательному обсуждению. В целом для меня было большой честью быть модератором для проведения столь важной и содержательной дискуссии», — добавил он.
«Мы благодарны NEQSOL Holding за поддержку конференции «Этика и комплаенс в Азербайджане». Нам очень приятно быть свидетелем приверженности холдинга к этическим деловым практикам и сотрудничать с ними для дальнейшего продвижения культуры этики и комплаенса в бизнес-сообществе», — отметила Исполнительный директор AmCham в Азербайджане Гульнара Асланбейли.
NEQSOL Holding является диверсифицированной международной группой компаний, осуществляющих деятельность в сфере энергетики, телекоммуникаций, высоких технологий и строительства в 9 странах.
Алиев провел встречу с главой Восточного Тимора
Реализация совместных проектов позволила Болгарии стать транзитером азербайджанского газа – Алиев
Stratfor о последствиях армянской провокации 5 марта в Карабахе
Henkel намерена уйти из РФ до конца марта
Талибы объявили о первых торгах нефти, добытой в Афганистане
Глава Carlsberg Кеес`т Харт покинет свой пост до конца III квартала 2023 года
В Азербайджане за сутки от COVID-19 умерли 6 человек
В Азербайджане доля женщин, получивших водительские права, в 2022г увеличилась почти до 12%
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Гутерриш обсудит в Украине зерновую сделку
Швеция и Финляндия впервые примут участие в антикризисных учениях НАТО
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна