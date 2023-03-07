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07.03.2023 15:27

При поддержке NEQSOL Holding прошла конференция "Этика и Комплаенс"

NEQSOL Holding стал платиновым спонсором конференции «Этика и комплаенс в Азербайджане», организованной Американской Торговой Палатой (AmCham) в Азербайджане. В мероприятии приняли участие эксперты и руководители в области комплаенс из бизнес-сообщества и официальные лица.

«Являясь международной группой компаний, NEQSOL Holding стремится продвигать этические практики ведения бизнеса и дальнейшее развитие культуры комплаенс. Мы гордимся тем, что оказали поддержку конференции AmCham, на которой смогли поделиться своими идеями и опытом по усилению культуры комплаенс. Работая вместе с заинтересованными организациями и сторонами, мы можем продолжать развивать этическую бизнес-среду, которая приносит пользу всем», — сказал Тогрул Ахмедов, Главный директор по правовым вопросам NEQSOL Holding и заместитель председателя комитета AmCham по правовым вопросам и комплаенс.

Тогрул Ахмедов также выступил в качестве модератора на панельной дискуссии на тему «Внедрение антикоррупционного законодательства: международный и местный опыт и перспективы».

«В настоящее время комплаенс имеет решающее значение для бизнеса как в Азербайджане, так и за рубежом, и участники конференции хотели узнать больше. На протяжении всей дискуссии участники высказывали ценные идеи и точки зрения по этому вопросу, что способствовало живому и увлекательному обсуждению. В целом для меня было большой честью быть модератором для проведения столь важной и содержательной дискуссии», — добавил он.

«Мы благодарны NEQSOL Holding за поддержку конференции «Этика и комплаенс в Азербайджане». Нам очень приятно быть свидетелем приверженности холдинга к этическим деловым практикам и сотрудничать с ними для дальнейшего продвижения культуры этики и комплаенса в бизнес-сообществе», — отметила Исполнительный директор AmCham в Азербайджане Гульнара Асланбейли.

NEQSOL Holding является диверсифицированной международной группой компаний, осуществляющих деятельность в сфере энергетики, телекоммуникаций, высоких технологий и строительства в 9 странах.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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