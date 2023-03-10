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Здравоохранение 10.03.2023 17:05

В Азербайджане от COVID-19 за сутки умерли 4 человека

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 45 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 828,87 тыс., сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 6 случаях заражения.

За минувшие сутки от новой коронавирусной инфекции скончались 4 человека. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 142 человека.

От COVID-19 вылечились 818,516 тыс. (+19 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 212 человек.

За сутки медики провели 808 теста на коронавирус против 1 583 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 538,679 тыс. тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков

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Тэги: КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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