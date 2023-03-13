bp и KOBIA договорились о реализации в Азербайджане двух проектов на 600 тыс. манатов

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) и компания bp договорились о совместной поддержке предпринимательства в Азербайджане и реализации двух проектов общей стоимостью 595 тыс. манатов ($350 тыс.)
Подписание нового Меморандума о взаимопонимании между KOBIA и bp состоялось в понедельник, передает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Меморандум предусматривает реализацию двух новых проектов.
Первый из них включает поддержку молодых предпринимателей в сельской местности, включая общины. Проект, рассчитанный на 20 месяцев, охватит Самухский, Геранбойский и Шамкирский районы.
Проект общей стоимостью 495 тыс. манатов ($291,2 тыс.) базируется на трехэтапной программе развития. На первом этапе из малоимущих семей будут отобраны молодые люди, ориентированные на ведение бизнеса, для них будут проведены тренинги по бизнес деятельности. На втором этапе эти лица будут обеспечены необходимым оборудованием и инструментами для построения малого бизнеса. На третьем этапе участники проекта смогут с помощью полученных знаний, навыков и оборудования воспользоваться эффективно воспользоваться менторскими программами.
Проект будет реализован общественным объединением "Поддержка сельского хозяйства".
Второй проект нацелен на развитие агротуризма в Товузском районе. В рамках проекта для выбранных малоимущих семей планируется создание возможностей для получения дохода и занятости. Для персонала из 20 человек семи поставщиков услуг в сфере агротуризма будут проведены тренинги и менторская поддержка, а также эти предприятия будут обеспечены необходимым оборудованием и инструментами. Кроме того, в случае необходимости планируется поддержка ремонта в этих предприятиях. Проект рассчитан на один год, его стоимость составляет 100 тыс. манатов ($58,8 тыс.). Проект будет реализован Общественным объединением Регионального развития.
Средства на оба проекта выделит bp и ее партнёры по проектам в Азербайджане.
Новый меморандум стал продолжением сотрудничества bp с KOBIA, начатого в 2018 году.
До сих пор bp вместе со своими партнёрами в Азербайджане инвестировала в экономику страны примерно $84 млрд. bp и ее партнёры по проектам до сих пор вложили $107 млн на реализацию социальных проектов в Азербайджане.
Н.Аббасова
Власти Азербайджана планируют в ближайшие дни провести вторую встречу с армянской общиной Карабаха по вопросу реинтеграции
Тиране и Баку необходимо активизировать сотрудничество в сферах экономики и туризма - президент Албании
Алиев и Бегай обсудили шаги для развития отношений между Азербайджаном и Албанией
«Все везде и сразу» стал лучшим фильмом по версии «Оскара»
В Азербайджане от COVID-19 за сутки умер 1 человек
Алиев утвердил состав оргкомитета для проведения в Баку в 2023 году конференции MINEPS VII
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Южная Корея и США начали командно-штабные учения Freedom Shield
В ряде регионов Перу ввели режим чрезвычайной ситуации из-за удара циклона, есть жертвы
КНДР будет отвечать «сверхмощными контрмерами» на действия США и их союзников
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
В 2022 году Kaspersky отразила почти 1 млн фишинговых атак в Азербайджане
Kapital Bank предлагает предпринимателям выгодные тарифные пакеты
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна