bp и KOBIA договорились о реализации в Азербайджане двух проектов на 600 тыс. манатов

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) и компания bp договорились о совместной поддержке предпринимательства в Азербайджане и реализации двух проектов общей стоимостью 595 тыс. манатов ($350 тыс.)

Подписание нового Меморандума о взаимопонимании между KOBIA и bp состоялось в понедельник, передает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Меморандум предусматривает реализацию двух новых проектов.

Первый из них включает поддержку молодых предпринимателей в сельской местности, включая общины. Проект, рассчитанный на 20 месяцев, охватит Самухский, Геранбойский и Шамкирский районы.

Проект общей стоимостью 495 тыс. манатов ($291,2 тыс.) базируется на трехэтапной программе развития. На первом этапе из малоимущих семей будут отобраны молодые люди, ориентированные на ведение бизнеса, для них будут проведены тренинги по бизнес деятельности. На втором этапе эти лица будут обеспечены необходимым оборудованием и инструментами для построения малого бизнеса. На третьем этапе участники проекта смогут с помощью полученных знаний, навыков и оборудования воспользоваться эффективно воспользоваться менторскими программами.

Проект будет реализован общественным объединением "Поддержка сельского хозяйства".

Второй проект нацелен на развитие агротуризма в Товузском районе. В рамках проекта для выбранных малоимущих семей планируется создание возможностей для получения дохода и занятости. Для персонала из 20 человек семи поставщиков услуг в сфере агротуризма будут проведены тренинги и менторская поддержка, а также эти предприятия будут обеспечены необходимым оборудованием и инструментами. Кроме того, в случае необходимости планируется поддержка ремонта в этих предприятиях. Проект рассчитан на один год, его стоимость составляет 100 тыс. манатов ($58,8 тыс.). Проект будет реализован Общественным объединением Регионального развития.

Средства на оба проекта выделит bp и ее партнёры по проектам в Азербайджане.

Новый меморандум стал продолжением сотрудничества bp с KOBIA, начатого в 2018 году.

До сих пор bp вместе со своими партнёрами в Азербайджане инвестировала в экономику страны примерно $84 млрд. bp и ее партнёры по проектам до сих пор вложили $107 млн на реализацию социальных проектов в Азербайджане.

Н.Аббасова