Арестованы подозреваемые в перестрелке около цирка в Баку – Генпрокуратуры и МВД

Подозреваемые в перестрелке 10 марта около 14:00 на улице Самеда Вургуна Насиминского района столицы Шахмар Исмаилов и Вугар Гулиев арестованы, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на совместное заявление Генпрокуратуры и МВД.

«Шахмару Исмаилову и Вугару Гулиеву, задержанным в качестве подозреваемых в результате оперативно-розыскных мероприятий, предъявлены обвинения по ст. 29, 120.2.1, 29, 120.2.4 УК (покушение на убийство группой лиц по предварительному сговору общеопасным способом), 228.2.1 (незаконное приобретение огнестрельного оружия). На основании решения суда в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - отмечается в сообщении.

Согласно информации, Исмайлов (1995 г.р.) и Гулиев (1998 г.р.) с целью убить Ниджата Акбарова на почве личных отношений открыли стрельбу по последнему из огнестрельного оружия, приобретенного незаконным путем. В результате того, что Акбарову удалось увернуться от выстрелов, различные травмы получили случайно оказавшиеся на месте происшествия Тамерлан Гусейнов (1983 г.р.) и Фаган Рагимли (2002 г.р.).

«При осмотре места происшествия и автомобиля, которым управляли лица, подозреваемые в совершении преступления, был обнаружен и изъят 1 пистолет, а также изъяты патроны и гильзы и другие вещественные доказательства, имеющие значение для дела», - отмечается в заявлении госведомств.

Как заявили Генпрокуратура и МВД, по уголовному делу продолжаются следственные и оперативно-розыскные мероприятия.

Х.Насирзаде