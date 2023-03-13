Арестованы подозреваемые в перестрелке около цирка в Баку – Генпрокуратуры и МВД

Подозреваемые в перестрелке 10 марта около 14:00 на улице Самеда Вургуна Насиминского района столицы Шахмар Исмаилов и Вугар Гулиев арестованы, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на совместное заявление Генпрокуратуры и МВД.
«Шахмару Исмаилову и Вугару Гулиеву, задержанным в качестве подозреваемых в результате оперативно-розыскных мероприятий, предъявлены обвинения по ст. 29, 120.2.1, 29, 120.2.4 УК (покушение на убийство группой лиц по предварительному сговору общеопасным способом), 228.2.1 (незаконное приобретение огнестрельного оружия). На основании решения суда в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - отмечается в сообщении.
Согласно информации, Исмайлов (1995 г.р.) и Гулиев (1998 г.р.) с целью убить Ниджата Акбарова на почве личных отношений открыли стрельбу по последнему из огнестрельного оружия, приобретенного незаконным путем. В результате того, что Акбарову удалось увернуться от выстрелов, различные травмы получили случайно оказавшиеся на месте происшествия Тамерлан Гусейнов (1983 г.р.) и Фаган Рагимли (2002 г.р.).
«При осмотре места происшествия и автомобиля, которым управляли лица, подозреваемые в совершении преступления, был обнаружен и изъят 1 пистолет, а также изъяты патроны и гильзы и другие вещественные доказательства, имеющие значение для дела», - отмечается в заявлении госведомств.
Как заявили Генпрокуратура и МВД, по уголовному делу продолжаются следственные и оперативно-розыскные мероприятия.
Х.Насирзаде
Алиев во вторник проведет в Берлине переговоры с Шольцем и Штайнмайером
Баку и Нью-Дели договорились провести МПК в 2023г – МИД Азербайджана
Казахстан в феврале отставал от квоты ОПЕК+ на 78 тыс. б/с - S&P
Цены на нефть падают почти на 5%, Brent торгуется ниже $79 за баррель
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Песков о восстановлении дипотношений между Тегераном и Эр-Риядом: приветствуем такие шаги
Забастовка работников аэропортов нарушила авиасообщение в Германии
Южная Корея одобрила планы закупок истребителей F-35A и зенитных ракет SM-6
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
AccessBank получил благодарственную грамоту от Программы развития Организации Объединенных Наций
В 2022 году Kaspersky отразила почти 1 млн фишинговых атак в Азербайджане
Kapital Bank предлагает предпринимателям выгодные тарифные пакеты
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна