В ЕС заявляют о рисках для Молдовы со стороны России

Европейский союз видит высокие риски для Молдовы со стороны РФ, но "убежден в способности Кишинева противостоять этим угрозам и вызовам", заявил в понедельник журналистам в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
По его словам, "Молдавия - одна из тех стран, которые испытали наибольшее негативное влияние в связи с российскими действиями против Украины".
"В последние месяцы мы наблюдали увеличение действий России, направленных против Молдавии: иностранное вмешательство, дезинформация, гибридные атаки. Цель этого ясна - подорвать, дестабилизировать страну, поставить под сомнение проевропейское правительство Молдавии, ориентированное на реформы и борьбу с коррупцией", - считает Стано.
Он выразил убежденность в способности Молдавии бороться с этими угрозами и вызовами, подчеркнув, что ЕС "продолжит поддерживать Молдавию в укреплении ее способности к сопротивлению".
Стано подтвердил, что ЕС рассматривает направление в Молдавию консультативной гражданской миссии, которую еще предстоит согласовать государствам-членам. Миссия призвана оказать помощь в поддержке стабильности и безопасности Молдавии.
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