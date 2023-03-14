Volkswagen планирует инвестиции в 180 млрд евро до 2028г

Германский автоконцерн Volkswagen (VW) планирует инвестиции в объеме 180 млрд евро в 2023-2027гг в наиболее прибыльные направления и регионы, сообщается в пресс-релизе компании.
При этом более двух третей из этой суммы (68%) будут выделены на электромобильность и цифровизацию. В предыдущем пятилетнем плане на эти цели приходилось 56% всех инвестиций.
Пик инвестиций, как ожидается, придется на 2025 год. В этот год каждый пятый проданный автомобиль будет иметь электродвигатель, прогнозирует компания.
В прошлом году VW увеличила поставки электромобилей на 26%, в том числе в Китае - на 68%. Компания остается лидером в данном сегменте на европейском рынке, отмечается в сообщении. Между тем в целом продажи автомобилей компании снизились на 7% - до 8,263 млн машин.
"В 2022 году на электромобили пришлась рекордная доля в 7% от общего объема поставок - важная веха, и мы будем развиваться дальше в этом году, поскольку наш модельный ряд продолжает расти", - заявил главный исполнительный директор Volkswagen Оливер Блюм.
Наиболее популярными моделями электромобилей компании в прошлом году стали Volkswagen ID.4/ID.5 (было продано 193,2 тыс.), Volkswagen ID.3 (76,6 тыс.) и Skoda Enyaq iV (53,7 тыс.).
В начале марта автопроизводитель давал прогноз, согласно которому рост выручки в 2023 году может составить 10-15%, поставки - около 9,5 млн машин.
Котировки акций VW снижаются на 1,6% в начале торгов во вторник. За последние 12 месяцев рыночная стоимость автопроизводителя снизилась на 15%, в то время как фондовый индекс DAX прибавил 7,8%.
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