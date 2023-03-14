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Это интересно 14.03.2023 16:34

Алиев: эффективное управление вводными ресурсами - один из приоритетов для Азербайджана на ближайшие годы

Азербайджан планирует провести структурные реформы в сфере управления водными ресурсами, заявил президент страны Ильхам Алиев.

«Мы сейчас реализуем проекты во многих городах, где все еще требуется модернизация систем водоснабжения и канализации. Наша цель — полностью охватить системой снабжения питьевой водой территорию страны», - сказал Алиев в Берлине на встрече с руководителями ведущих компаний Германии.

Он подчеркнул, что сделать это будет трудно, учитывая большой объем работы.

«У нас также имеются планы по проведению структурных реформ в сфере управления водными ресурсами. Время для этого пришло. Сейчас правительство оценивает различные варианты, чтобы применить современные технологии в отношении распределения воды, особенно в условиях, когда воды с каждым годом становится все меньше. Мы это видим. К сожалению, как я уже сказал, Каспийское море мелеет. Также мелеют воды в трансграничных реках и реках, берущих начало в Азербайджане. Управление водными ресурсами, в частности, эффективное управление водой, безусловно, будет одним из наших приоритетов на ближайшие годы», - добавил Алиев.

Р.Ахмедов

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Тэги: АЛИЕВ, РЕСУРСЫ, ВОДНЫЕ

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