В Азербайджане за сутки зафиксированы три смерти от COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 65 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 829 тыс. 11, сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.
Днем ранее было зарегистрировано 4 случая.
За 24 часа зафиксировано три летальных случая от COVID-19.
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 147 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 818 тыс. 638 человек (+48 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 226 человек.
За сутки медики провели 1558 тестов на коронавирус против 747 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 543 тыс. 617 тестов на COVID-19.
Н.Аббасова
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