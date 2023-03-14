В Азербайджане за сутки зафиксированы три смерти от COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 65 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 829 тыс. 11, сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 4 случая.

За 24 часа зафиксировано три летальных случая от COVID-19.

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 147 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 818 тыс. 638 человек (+48 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 226 человек.

За сутки медики провели 1558 тестов на коронавирус против 747 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 543 тыс. 617 тестов на COVID-19.

Н.Аббасова