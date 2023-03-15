Падение цен на нефть усилилось до 5%, Brent - $73,6 за баррель

Нефть эталонных марок ускорила падение после выхода данных о запасах топлива в США, обновив минимумы с декабря 2021 года.

Цена майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:02 по бакинскому времени рухнула на $3,82 (4,9%) - до $73,63 за баррель.

Котировки апрельских фьючерсов на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени упали на $3,79 (5,3%) - до $67,54 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,55 млн баррелей - до 480,06 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики. Повышение было зафиксировано по итогам 11-й недели из последних 12.

Резервы бензина снизились на 2,06 млн баррелей, дистиллятов - на 2,54 млн баррелей.

Эксперты ожидали роста запасов нефти на 1,5 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,62 млн баррелей и дистиллятов - на 1,4 млн баррелей.

Помимо этого, проблемы американских банков усилили тревоги по поводу того, что агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой и другими центробанками мира может спровоцировать резкий спад в глобальной экономике.

"Нефть терпит крах, поскольку общая макроэкономическая картина указывает на рецессию в США. Кроме того, энергетические трейдеры проводят четкие параллели с предыдущими рецессиями, начавшимися в банковском секторе, особенно с финансовым кризисом 2008 года", - отметил управляющий директор SPI Asset Management Стивен Иннес.