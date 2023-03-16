В Азербайджане свыше 460 военнослужащих за безупречную службу получат жилье

В Азербайджане еще 461 военнослужащий, имеющий безупречную службу в течение 20 и более лет, будет обеспечен жильем за счет средств госбюджета, сообщает пресс-служба Минфина.
По данным Минфина, состоялось очередное заседание комиссии, созданной в рамках указа президента Азербайджана "О мерах по усилению социальной защиты военнослужащих Вооруженных сил" от 28 декабря 2011 года. Комиссию возглавляет министр финансов Самир Шарифов.
«По итогам обсуждений комиссия сочла целесообразным обеспечение еще 461 военнослужащего жильем в Баку, Сумгайыте и в Нахчыванской Автономной Республике за счет средств госбюджета", - отмечается в информации.
До сих пор на основании решений комиссии жилье получили 2712 военнослужащих, - подчеркивает Минфин.
По данным ведомства, на заседании со стороны Минобороны был представлен список из 1461 военного, которые приняты на квартирную очередь. Таким образом, их число достигло 3759.
Комиссия использует следующие критерии при определении военнослужащих, которые могут рассчитывать на получение квартир: воинское звание, должность, место службы, действительный срок службы, а также участие в боевых действиях, военных операциях, ранение, травмы и контузии, государственные награды, количество членов семьи, условия проживания и обеспечение жильем во время службы.
Х.Насирзаде
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