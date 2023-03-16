Профсоюзы Франции назначили 23 марта новым днем протестов против пенсионной реформы

Французские профсоюзы объявили, что в следующий четверг, 23 марта, состоится новая массовая акция протеста против пенсионной реформы, сообщают СМИ Франции.
Отмечается, что межпрофсоюзная организация призвала французов "осуществить спокойные, но решительные действия" в этот день.
"Вместо того, чтобы отозвать проект закона, правительство решает принять его", - указали представители профсоюзов, вновь отметив, что они требуют отзыва законопроекта в полном объеме.
Между тем, в центре Парижа на площади Согласия в настоящее время продолжаются акции протеста после решения правительства принять реформу без одобрения парламента. На площади собрались тысячи человек, у некоторых в руках плакаты с призывами об отставке правительства. Отмечается, что обстановка напряженная, стражи порядка установили баррикаду, некоторые протестующие зажигают файеры и бросают различные предметы в полицейских.
Премьер-министр Франции Элизабет Борн в четверг объявила о решении правительства принять законопроект о пенсионной реформе без согласия Национального собрания - в соответствии со статьей 49.3 Конституции страны.
После этого объявления глава ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что подаст запрос на вынесения вотума недоверия правительству. Газета "Фигаро" пишет, что у депутатов есть сутки, чтобы подать запрос на соответствующую процедуру. В случае, если он будет подан, его, возможно, обсудят уже в понедельник, 20 марта, на следующей неделе. При этом подобных запросов может быть несколько, так как помимо "Национального объединения" аналогичные шаги планируют предпринять и другие оппозиционные партии. Чтобы данная инициатива стала успешной, оппозиционерам нужно будет договориться, за какой из запросов они проголосуют все вместе, отмечают СМИ.
Законопроект о пенсионной реформе вызвал широкий резонанс во Франции. В четверг его одобрил сенат. Своим голосованием сенаторы утвердили проект закона, согласованный накануне совместным комитетом двух парламентских палат. В ходе консультаций были устранены противоречия по ряду деталей, при этом главное положение о переходе к возрасту выхода на пенсию в 64 года сомнению не подвергалось.
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