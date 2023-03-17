Во Франции в ходе ночных протестов против пенсионной реформы задержаны 310 человек

Во Франции после спонтанных протестных акций минувшей ночью в ответ на решение правительства провести пенсионную реформу без одобрения парламентом было задержано 310 человек, в том числе 258 только в Париже.
Такие данные привел утром в пятницу в эфире телеканала RTL министр внутренних дел Жеральд Дарманен.
После оглашения премьер-министром Элизабет Борн решения об использовании статьи 49.3 конституции для проведения реформы в обход голосования в нижней палате парламента - Национальном собрании - в городах Франции на улицы вышли тысячи возмущенных граждан. Во многих случаях эти протесты переходили в стычки с полицией, иногда в погромы витрин и городского хозяйства, поджоги мусорных баков.
Полиция неоднократно применяла спецсредства для разгона протестовавших. Дарманен поблагодарил полицейских и жандармов за восстановление порядка.
Премьер-министр Франции представила 10 января разработанный правительством проект пенсионной реформы, который предусматривает увеличение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Устанавливаемый возрастной порог выхода на пенсию должен постепенно сдвигаться с 62 лет до 64 лет по три месяца за год, и этот процесс продлится до 2030 года. Применяться новый режим будет начиная с поколений французов, родившихся в сентябре 1961 года или после.
Эти планы вызвали массовые манифестации протеста, которые проходят во Франции с января. Французские профсоюзы объявили, что в следующий четверг, 23 марта, состоится новая общенациональная акция протеста против пенсионной реформы.
16 марта верхняя палата - сенат - одобрила законопроект о пенсионной реформе при окончательном голосовании в четверг 193 голосами "за" при 114 "против". Однако голосование в Национальном собрании представлялось правительству непредсказуемым, и президент Эмманюэль Макрон распорядился применить статью 49.3, позволяющую провести реформу без одобрения Национальным собранием.
После объявления Борн о том, что правительство примет реформу без согласия Национального собрания, глава крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что ее фракция будет требовать вынесения вотума недоверия правительству.
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