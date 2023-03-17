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Социум 17.03.2023 19:21

Власти Азербайджана прогнозируют рост численности населения страны к 2040г до 12,5 млн человек

Население Азербайджана вырастет до 12,5 млн человек к 2040 году. Такой прогноз озвучил в пятницу премьер-министр страны Али Асадов.

«Прогнозируется, что к 2040 году численность населения Азербайджана достигнет 12,5 миллиона человек», - заявил в ходе обсуждений отчета о деятельности Кабинета министров страны на заседании Милли меджлиса (парламента) Асадов, слова которого приводят азербайджанские СМИ.

В Азербайджане по состоянию на 1 февраля 2023 года численность населения составляет 10 млн 131,4 тыс. человек.

Премьер Азербайджана также допустил возможность пересмотра в сторону увеличения в мае цены на нефть, заложенной в госбюджете на 2023 год ($50 за баррель).

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, НАСЕЛЕНИЕ, ПРОГНОЗ


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