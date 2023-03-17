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Дальнее зарубежье 17.03.2023 20:02

МУС выдал ордер на арест Путина, в МИД РФ заявляют, что решения Гаагского суда не имеют для России правового значения

Досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) выдали ордеры на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В МИД РФ напомнили, что решения Гаагского международного суда не имеют юридической силы для России.

"17 марта 2023 года вторая досудебная палата МУС выдала ордеры на арест двух человек в связи с событиями в Украине: Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой", - говорится в сообщении суда.

В МУС поясняют, что приняли такое решение в рамках рассмотрения дела о "незаконной депортации людей из занимаемых Россией частей Украины - это нанесло ущерб украинским детям".

"Решения Международного уголовного суда для нашей страны не имеют никакого значения, в том числе с правовой точки зрения", - написала официальный представитель МИД Мария Захарова в своем телеграм-канале.

"Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные "рецепты" на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными", - отметила Захарова.

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Тэги: РОССИЯ, МУС, МИД


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